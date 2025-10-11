Davagna, 67enne ferito a colpi di machete: il vicino lo aggredisce dopo una lite

Una lite tra vicini si è trasformata in un’aggressione feroce. Un uomo di 67 anni è stato colpito più volte con un machete dal vicino di casa, un quarantenne, durante una discussione degenerata in pochi istanti. È successo nella mattinata di sabato 11 ottobre in via Mareggia, a Davagna, nell’entroterra genovese.

Aggressione – Secondo le prime ricostruzioni, il quarantenne avrebbe iniziato a litigare con una coppia di anziani residenti nello stesso stabile. In preda a un improvviso scatto d’ira, avrebbe impugnato un machete e colpito l’uomo, che si è messo davanti alla moglie per proteggerla. La donna è rimasta illesa, mentre il marito è caduto a terra ferito e sotto choc.

Soccorsi – A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, che hanno chiamato più volte il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. Il 67enne, sanguinante ma cosciente, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova a bordo di un’ambulanza della Pubblica Assistenza Molassana. Le ferite, riportate anche alla testa, sono giudicate gravi ma non immediatamente letali.

L’aggressore – L’uomo, bloccato dai carabinieri subito dopo l’attacco, sarebbe affetto da disturbi psichiatrici. Le autorità sanitarie, in coordinamento con il 118 e la centrale Genova Soccorso, stanno valutando l’ipotesi di un trattamento sanitario obbligatorio (Tso).

Indagini – I militari stanno ora ricostruendo la dinamica dei fatti e il movente preciso della lite. Le testimonianze dei residenti della zona saranno decisive per chiarire se in passato si fossero già verificati attriti tra i due vicini.

