Danimarca: Solaris si aggiudica un ordine per 50 autobus elettrici per Aarhus

Solaris Bus & Coach ha firmato un contratto con l’operatore di trasporto pubblico danese AarBus della città di Aarhus per la fornitura di 50 autobus elettrici Solaris Urbino 18. L’accordo include anche un’opzione per ulteriori 36 veicoli. Le consegne sono previste per il 2027. Questo segna un altro passo importante nel rafforzamento della posizione di Solaris nel mercato nordeuropeo.

AarBus, responsabile della gestione delle linee di autobus locali ad Aarhus, la seconda città più grande della Danimarca, e nell’area circostante, amplierà significativamente la sua flotta a zero emissioni in base all’accordo firmato con Solaris il 23 ottobre. La flotta dell’operatore sarà completata da 50 moderni autobus elettrici articolati Solaris Urbino 18, con il contratto che prevede un’opzione per estendere l’ordine di ulteriori 36 unità. Di conseguenza, fino a 86 autobus elettrici Solaris potrebbero entrare in servizio sul mercato danese.

Gli autobus elettrici Urbino 18 ordinati saranno dotati di batterie Solaris High Energy, con una capacità totale superiore a 700 kWh, che garantiscono un’ampia autonomia operativa e consentono un funzionamento continuo per tutto il giorno senza necessità di ricariche intermedie. L’autobus articolato Urbino 18 elettrico è uno dei modelli di punta di Solaris, offrendo interni spaziosi, elevata efficienza energetica e una flessibilità di progettazione che soddisfa le esigenze dei moderni operatori urbani. Le consegne sono previste per la prima metà del 2027, mentre le unità opzionali sono previste per il 2028.

La collaborazione tra gli operatori danesi e Solaris risale al 2006. Ad oggi, il produttore ha consegnato oltre 350 autobus al mercato danese, inclusi 100 veicoli elettrici, contribuendo in modo significativo alla transizione del Paese verso un trasporto pubblico a basse e zero emissioni. Aarhus è stata la prima città in Danimarca a introdurre regolarmente gli autobus elettrici Solaris.

