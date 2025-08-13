Danimarca: Lokaltog ordina altri dieci treni Flirt Akkua con batterie Stadler

La compagnia ferroviaria danese Lokaltog A/S ha ordinato altri dieci treni FLIRT Akku alimentati a batteria da Stadler, che sono stati inclusi come opzione nel contratto firmato nell’ottobre 2024. Questi treni innovativi rafforzeranno l’impegno dell’operatore a fornire servizi ferroviari a zero emissioni nella Danimarca orientale. I nuovi veicoli entreranno a far parte della moderna flotta di Lokaltog nel 2029, consentendo viaggi sostenibili per i passeggeri della sua rete.

“Sono molto soddisfatto della decisione della Regione Zelanda sull’acquisto di treni aggiuntivi. I treni a batteria sono di grande importanza per il contributo di Lokaltog alla transizione verde e allo stesso tempo possiamo garantire una maggiore robustezza nelle nostre operazioni”, afferma Lars Wrist-Elkjær, CEO di Lokaltog.

I treni Stadler FLIRT Akku possono percorrere fino a 100 chilometri esclusivamente a batteria e ricaricarsi automaticamente sotto linee aeree o tramite frenata rigenerativa. Nel 2021, un treno FLIRT Akku ha stabilito un Guinness World Record percorrendo 224 chilometri con una singola carica della batteria senza mai ricaricare, dimostrando innovazione ed efficienza. In Europa, Stadler detiene attualmente una quota di mercato del 50% nel segmento dei treni a batteria e offre anche soluzioni di propulsione ibrida e a idrogeno personalizzate per le diverse esigenze operative.

“Con questo ulteriore ordine, consegneremo un totale di 24 moderni FLIRT Akku a emissioni zero, una soluzione collaudata che garantisce operazioni a emissioni zero senza compromettere l’affidabilità o il comfort dei passeggeri” – ha dichiarato Radosław Banach, CEO dello stabilimento Stadler Polska di Siedlce, dove verranno costruiti i veicoli. – “Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Lokaltog e di sostenere i loro sforzi verso una mobilità verde e futura”.

I treni FLIRT Akku sono progettati per essere pienamente conformi agli standard europei TSI PRM. Le caratteristiche includono ingressi a pianale ribassato, porte larghe e ponti automatici per un imbarco agevole da piattaforme basse. All’interno, i passeggeri troveranno spazi dedicati per sedie a rotelle e biciclette, una rampa d’imbarco semiautomatica per le persone in sedia a rotelle, aria condizionata, Wi-Fi gratuito a bordo, moderni schermi informativi per i passeggeri e una toilette universale che soddisfa tutti i requisiti di accessibilità.

L’entrata in servizio delle dieci nuove unità FLIRT Akku sulle rotte regionali di Lokaltog nella regione della Zelanda a partire dalla prima metà del 2029. Sostituiranno i veicoli IC2, che sono in servizio in Danimarca dal 1997. Con questo investimento, Lokaltog rafforza ulteriormente il suo impegno a fornire viaggi ferroviari sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente per tutti i passeggeri.

