Dan Sucu si lega al Genoa: "Non sono più presidente del Rapid Bucarest"

Dan Sucu presidente del Genoa parla dalla Romania al giornale rumeno “Gazeta Sporturilor” e soprattutto spiega le novità sul Rapid Bucarest e anticipa le sue mosse sul club rossoblu presentando Mauro Pederzoli come nuovo direttore sportivo del Rapid Bucarest. È nel corso della conferenza che Sucu tiene a precisare che non è più presidente del club rumeno: “Il miglior presidente è un azionista. Al Rapid Bucarest è Victor Angelescu, al Genoa sono io. Il presidente crea i budget e stabilisce le possibilità economiche. L’azienda è strutturata dagli azionisti ed eseguita da dirigenti competenti. Non può esserci miglior presidente di un azionista, a patto che si assuma le responsabilità”.

Sucu parla della sinergia col Grifone: “Siamo l’unico club di Romania con un legame così forte con una squadra di Serie A come il Genoa. Questo ci rende attraenti per tanti giovani ambiziosi che provengono dall’Europa dell’Est e non solo, che possono passare prima dal Rapid e poi accedere a uno dei top 5 campionati europei. Il signor Pederzoli è in ottimi rapporti con il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini. Anche la Federazione Romena - precisa Sucu - ha capito l’importanza di avere competenza nel ruolo di direttore sportivo. Abbiamo grandi speranze non solo per la prossima stagione, ma per gli anni a venire. La posizione di direttore sportivo è cruciale in un club. Laddove ho investito, questa figura è sempre centrale. La capacità di creare una squadra, non solo di gestire individualità, è principalmente compito del ds".

