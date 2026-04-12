Dalle Orobie a Heidelberg: il percorso internazionale di Alberto Tuveri tra energia e sostenibilità

Alberto Tuveri, 29 anni di Alzano Lombardo, ha costruito il suo percorso tra studio, lavoro e transizione energetica, passando dal liceo scientifico Sant’Alessandro all’Università Statale di Milano fino a una carriera internazionale nel gruppo Heidelberg Materials, in Germania. Dopo le prime esperienze in consulenza e quattro anni in Italcementi, dove si è occupato di acquisti energetici per gli stabilimenti del gruppo, ha contribuito - scrive l'Eco di Bergamo . anche a progetti legati all’utilizzo di energia rinnovabile, segnando un passo concreto verso la decarbonizzazione industriale.

Il suo lavoro si concentra oggi sull’acquisto e la gestione dell’energia in un contesto globale, con l’obiettivo di integrare fonti rinnovabili senza compromettere la continuità produttiva e la sostenibilità economica. Un equilibrio complesso, che rappresenta la sfida quotidiana del suo ruolo nel quartier generale tedesco.

Il trasferimento a Heidelberg ha segnato per lui una svolta importante sia professionale che personale, costringendolo a confrontarsi con una realtà internazionale e altamente competitiva. Qui ha anche avuto l’opportunità di partecipare come relatore a un summit europeo sulla transizione energetica, raccontando l’esperienza di decarbonizzazione in settori industriali energivori.

Nonostante la soddisfazione per il percorso intrapreso e le opportunità di crescita, Tuveri mantiene un forte legame con la sua terra d’origine. Gli mancano la famiglia, la fidanzata e la vita quotidiana della provincia bergamasca, anche se riconosce alla Germania maggiore stabilità e meritocrazia sul piano lavorativo. Nel tempo libero continua a coltivare la passione per il calcio, che lo aiuta a integrarsi e a sentirsi a casa anche lontano dall’Italia.

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