Dalle lacrime di Milito alla rovesciata di Ekuban: Genoa - Lecce è sfida per i cuori forti

Mai banali e sempre con forti emozioni: gli ultimi incroci fra Genoa e Lecce hanno sempre regalato gol e spettacolo, in particolare nelle partite disputate sul terreno verde dello stadio 'Ferraris'.

Sul ring - Venerdì sera il prossimo incontro fra due squadre con obiettivi simili ma situazioni differenti: se da una parte il Grifone cerca il successo per mettere il sigillo alla propria salvezza, per i giallorossi la strada è ancora lunga, nonostante l'approdo in panchina di Marco Giampaolo abbia portato risultati positivi.

Storia - Solamente due i pareggi a reti inviolate negli ultimi 14 incroci fra rossoblù e giallorossi in tutte le competizioni, considerando i match al Ferraris e allo stadio Via del Mare. Tra festival del gol e scontri salvezza, le emozioni non sono quasi mai mancate.

Ekuban come Carlo Parola - L'ultima volta a Marassi la sfida tra liguri e pugliesi termino' 2-1 per i rossoblù, che ribaltarono il vantaggio di Krstovic con Retegui e con Ekuban, a segno con una spettacolare rovesciata alla Carlo Parola, simbolo delle Figurine Panini. Protagonista di giornata anche il portiere Martinez, che sul punteggio ancora sullo 0-0 paro' un rigore a Krstovic. Insomma, un pomeriggio di ordinaria follia a Marassi.

La provvidenza polacca - Nella stagione 2019/2020, nella quale il calcio venne fermato dalla pandemia Covid, un Genoa in forte difficoltà e con tre cambi in in panchina (da Andreazzoli a Motta e infine a Nicola) ospita il Lecce in un decisivo scontro salvezza. Sanabria apre subito le marcature, poi il Lecce si rende sempre più pericoloso. Mancosu sbaglia clamorosamente un calcio di rigore, nella ripresa si riscatta con il gol dell'1-1. Sembra il preludio della rimonta leccese, in pieno recupero invece il subentrato Filip Jagiello trova il colpo decisivo, pallone sul palo e poi in rete dopo aver colpito la schiena di Gabriel. Nel silenzio del 'Ferraris' esplode la gioia del polacco, il cui gol si rivelerà determinante. Curiosità: l'unico giocatore di quella formazione che oggi gioca nel Genoa è Andrea Pinamonti.

Pum Pum Pum Piatek - Nella stagione 2018-2019 un Genoa completamente ridisegnato dalla campagna acquisti estiva, con Davide Ballardini in panchina, schiera nella formazione iniziale uno sconosciuto Krzysztof Piatek: al primo impegno stagionale del Genoa, il polacco risponde alle perplessità con 4 reti messe a segno in 38 minuti, in Coppa Italia. L'avversario era proprio il Lecce.

Proprio la cessione di Piatek - e la scelta scellerata di esonerare Ballardini - metterà in salita la stagione del Grifone, invischiato nuovamente nella lotta per non retrocedere.

Fiera della doppietta - Torniamo indietro di oltre 10 anni fa: nella stagione 2010-2011 la campagna acquisti estiva non porta i risultati sperati (in particolare deludono Toni e Destro), a gennaio arriva Floro Flores che nella seconda parte di campionato si scatena: contro i leccesi trova la prima doppietta in maglia rossoblù (ne troverà un'altra contro il Cesena), due gol anche per Rodrigo Palacio dopo che i giallorossi si erano portati in avanti con Di Michele, anch'egli autore di una doppietta. In quest'altalena di reti, la partita verrà ricordata come una delle più divertenti della stagione.

Il saluto del Principe - L'epilogo di questo salto nel passato è un appuntamento per i sentimentali: Genoa-Lecce del 31 maggio 2009 è stata l'ultima volta con la maglia del Grifone per Diego Alberto Milito, che con i suoi 24 gol porto' la squadra a giocarsi l'Europa League. L'argentino andrà a vincere ogni trofeo possibile con l'Inter, ma prima c'è spazio per l'ennesima prestazione maiuscola: con due gol e un assist contro il Lecce, 'El Principe' saluta il popolo genoano, che negli anni gli rimarrà sempre affezionato. Il risultato di 4-1 non cambia il destino delle due squadre: nei ricordi di chi assistette, rimane l'applauso di 10 minuti per Milito, le lacrime del giocatore e l'abbraccio con allenatore e compagni.

Tra tutti i Genoa-Lecce elencati in questo viaggio, questo è forse quello più caro ai tifosi di fede rossoblù

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.