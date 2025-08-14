Dal dolore alla memoria, 43 voci per le 43 vite spezzate sul Morandi

La più significativa, certo, è quella di Egle Possetti che scandisce il nome della sorella Claudia che, a 47 anni, perse la vita nel tragico crollo del ponte Morandi: quella della presidente del Comitato ricordo vittime ponte Morandi è una delle 43 voci che hanno letto gli altrettanti nomi delle persone decedute nel disastro del 14 agosto 2018. Una iniziativa che Telenord porta avanti da anni e che vuole testimoniare una semplice verità: su quel viadotto – in quel maledetto istante – poteva esserci ciascuno di noi.

Le voci del ponte – In tanti hanno voluto partecipare, dal viceministro Edoardo Rixi al presidente di Regione Marco Bucci, dalla Sindaca di Genova Silvia Salis ai grandi dello sport, come l'allenatore del Genoa Patrick Viera o il direttore sportivo della Sampdoria Andrea Mancini. Insieme a loro politici, atleti, giornalisti, sindacalisti, imprenditori, manager, personaggi dello spettacolo. 43, uno dopo l'altro, come le vittime della più grande tragedia della nostra storia recente.

Per non dimenticare – Dall'anno successivo, ogni 14 agosto Genova si ferma per commemorare i suoi morti: lo fa con la sobrietà che contraddistingue questa città ma con la fermezza di chi non ha smesso di chiedere giustizia e verità per la mostruosità che ci ha colpiti. Un grido dignitoso, che ha un significato preciso: mai più.

I nomi – Di seguito, nell'ordine in cui intervengono, i nomi dei 43 amici che “ci hanno messo la voce” per mostrare solidarietà e vicinanza a chi sul quel ponte ha perso tutto: Ilaria Bonaccossa (direttrice Palazzo Ducale), Igor Magni (sindacalista Cgil), Andrea Mancini (direttore sportivo Sampdorai), Carla Peirolero (attrice), Enzo Paci (attore), Enrico Campanati (attore), Eleonora D'Urso (attrice), Massimiliano Monti (editore), Riccardo Serri (sindacalista Uil), Matteo Paroli (presidente porti Genova e Savona), Raffaella Paita (senatrice), Claudio Onofri (ex calciatore), Gessi Adamoli (giornalista), Edoardo Rixi (viceministro Infrastrutture e trasporti), Marco Granara (sindacalista Cisl), Anna Li Vigni (giornalista), Pietro Piciocchi (ex vicesindaco Genova), Patrick Vieria (allenatore Genoa), Simone D'Angelo (consigliere regionale), Enrico Dordoni (ex calciatore), Mario Mascia (ex assessore), Matteo Bassetti (virologo), Orlando Portento (showman), Simone Galdi (giornalista), Enrico Nicolini (ex calciatore), Tomas Skuhravy (ex calciatore), Filippo Serio (giornalista), Carlotta Nicoletti (giornalista), Giampaolo Botta (direttore Spediporto), Giancarlo Campora (sindaco Campomorone), Egle Possetti (presidente Comitato ricordo vittime ponte Morandi), Stefano Rissetto (giornalista), Matteo Cantile (giornalista), Ilaria Cavo (parlamentare), Marco Lanna (ex presidente Sampdoria), Simone Cristicchi (musicista), Roberto Pittalis (presidente Coop Liguria), Silvia Salis (sindaca di Genova), Francesco Baccini (musicista), Viviana Bottaro (atleta), Marco Bucci (presidente Regione Liguria), Francesco Bocciardo (atleta), Piero Sessarego (giornalista).

