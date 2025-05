Dal 9 al 13 giugno Genova diventa un laboratorio di gioielli col progetto "Dialoghi Preziosi"

Genova si trasformerà in un laboratorio di gioielli a cielo aperto: dal 9 al 13 giugno infatti si terrà il workshop "Dialoghi Preziosi", dove i partecipanti si divideranno in gruppi per realizzare monili di vario genere sotto la guida di orafi, designer e docenti, lasciandosi ispirare anche dalla città. Il progetto è stato realizzato da Federpreziosi, branca di Confcommercio legata ai gioielli, in collaborazione col dipartimento di Architettura e Design dell'Università di Genova e il patrocinio della Camera di Commercio.

“‘Dialoghi Preziosi’ vuole essere un laboratorio di idee ma anche uno strumento concreto per rilanciare il valore culturale e simbolico del gioiello artigianale nella nostra città e nella nostra regione - ha sottolineato Agostino Gazzo, presidente di Federpreziosi Confcommercio Genova -. Non è solo un’iniziativa formativa ma un messaggio di apertura e di fiducia nel futuro: vogliamo che i giovani riscoprano questo mestiere non solo come tecnica, ma come narrazione identitaria e come espressione personale”.

“L’obiettivo di questo progetto è ambizioso - ha detto Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -: far dialogare direttamente gli studenti universitari, con la loro capacità di innovazione e creazione di nuovi progetti, e i gioiellieri, che sono i protagonisti di una delle eccellenze del Made in Italy e i portatori di una tradizione antica e consolidata. Da questo dialogo tra visioni e generazioni diverse ci auguriamo possano nascere nuove idee e nuovi progetti, capaci di rinnovare l'immagine dei gioielli e di riavvicinare i giovani al loro valore attraverso un nuovo posizionamento sul mercato”.

“Confcommercio è da sempre al fianco di chi innova e crea valore - ha aggiunto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di sinergia tra impresa e formazione, capace di restituire centralità al Made in Italy anche alle nuove generazioni. Sono orgoglioso che l'Associazione Gioiellieri di Confcommercio Genova, insieme alla nostra Università e alle reti professionali del territorio, abbia dato vita a questa iniziativa, nata proprio nel cuore della nostra città”.

“L’obiettivo è riattivare un dialogo tra giovani designer e orafi, affinché il prodotto superi la mera dimensione estetica per divenire un artefatto portatore di significati, storie e nuovi linguaggi interpretativi - hanno evidenziato le docenti Enrica Bistagnino e Chiara Olivastri, responsabili scientifiche -. Il workshop vuole sensibilizzare i nostri studenti verso una progettazione consapevole, portatrice di valori simbolici, identitari culturali, ambientali territoriali, il tutto all’insegna di un equilibrio tra innovazione e tradizione”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.