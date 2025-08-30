Dal 2 settembre parte la linea S31 Brescia-Iseo, più corse anche per Edolo

Dal 2 settembre la rete ferroviaria bresciana cambia volto: nasce la linea suburbana S31 Brescia-Iseo e vengono potenziati i collegamenti fino a Edolo. Trenord annuncia un’offerta quasi raddoppiata, pensata per pendolari e turisti diretti verso il Lago d’Iseo e la Valcamonica.

Servizio – La nuova linea S31 sarà la prima suburbana del territorio bresciano. Tra le 5.30 e le 21.30 offrirà una corsa all’ora in entrambe le direzioni, con fermate in tutte le stazioni intermedie. A Iseo i passeggeri troveranno coincidenze garantite con i treni regionali e Regio Express da e per Edolo.

Numeri – L’offerta complessiva salirà da 51 a 67 corse giornaliere nei feriali e da 32 a 67 nei festivi, più del doppio rispetto all’attuale. La produzione annuale passerà da 1,25 a circa 1,45 milioni di chilometri percorsi nel 2026.

Edolo – I collegamenti con la Valcamonica saranno rafforzati. La linea Regio Express proporrà una corsa ogni due ore tra le 7.30 e le 20, con fermate principali tra Iseo ed Edolo. La linea Regionale, anch’essa cadenzata ogni due ore tra le 6 e le 21, fermerà in tutte le stazioni dopo Iseo. Le due offerte si alterneranno, garantendo di fatto una corsa all’ora per direzione tra Brescia ed Edolo.

Turismo – Novità anche per i visitatori del Sebino: nei festivi partiranno sei nuove corse Rovato-Pisogne, sfruttando la riattivazione della bretella Rovato-Bornato. Grazie all’interscambio con la linea Milano-Brescia-Verona, il viaggio da Milano al lago d’Iseo sarà più rapido di circa mezz’ora.

Lavori – Fino al 7 settembre resta sospesa la circolazione tra Marone ed Edolo, per consentire la conclusione degli interventi infrastrutturali avviati a marzo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.