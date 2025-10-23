Dal 1907 l'Università Popolare Sestrese trasmette cultura
di Anna Li Vigni
Teatro, disegno, pittura, astronomia: corsi gratuiti riservati ai soci
L'Università popolare sestrese è un'associazione di promozione sociale, fondata a Sestri Ponente (Genova) il 15 dicembre 1907 e organizza attività riservate ai soci che possono frequentare gratuitamente tutti i corsi messi a disposizione. Un ricco calendario di lezioni pratiche e teoriche e tante iniziative per tutti.
