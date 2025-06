Dal 1° luglio le bollette di luce e gas cambiano volto: più chiare, uguali per tutti

Grandi cambiamenti in arrivo per chi riceve bollette di luce e gas: dal 1° luglio sarà obbligatorio per tutti i fornitori utilizzare un nuovo formato, progettato per essere più chiaro, leggibile e facilmente comprensibile. L’obiettivo è rendere più semplice per famiglie, condomini, piccole e medie imprese – escluse quelle ancora in regime di Maggior Tutela – capire cosa stanno pagando e confrontare le offerte sul mercato.

La nuova bolletta presenterà una prima pagina uniforme per tutti i fornitori. Su questo frontespizio saranno riportate le informazioni essenziali: l’importo da versare, i dati del cliente, le condizioni contrattuali in vigore e le modalità di pagamento.

Tra le principali novità c’è l’introduzione dello "Scontrino dell’energia", una sezione pensata per mostrare in modo chiaro come viene calcolato il costo totale dell’energia. Saranno indicati il consumo effettivo moltiplicato per il prezzo unitario, distinguendo tra la parte variabile, legata ai consumi, e quella fissa, che si paga indipendentemente da quanta energia si utilizza. Saranno inoltre evidenziati separatamente l’IVA, le accise, eventuali bonus sociali riconosciuti, servizi aggiuntivi, il canone RAI e altri costi accessori.

Un’altra sezione fondamentale è il "Box dell’offerta", che conterrà il codice identificativo della proposta commerciale sottoscritta e tutti i dati utili per verificare che le condizioni applicate siano corrette. Grazie a questo codice sarà possibile accedere direttamente al Portale Offerte, il sito ufficiale dove confrontare le varie tariffe disponibili.

Nella bolletta saranno presenti anche altre informazioni organizzate in riquadri ben distinti: dati tecnici della fornitura, letture e consumi recenti, eventuali ricalcoli o conguagli, storico dei consumi, potenza utilizzata, stato dei pagamenti e rateizzazioni in corso.

Per accompagnare i cittadini nella comprensione di questo nuovo formato, ARERA ha annunciato l’avvio imminente di una campagna di comunicazione su radio, televisione e social media (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e X), dove verranno illustrati i vantaggi di una bolletta più chiara e trasparente.

Il documento sarà inoltre disponibile anche in formato digitale, consultabile facilmente attraverso un link o un QR code stampato sulla bolletta stessa.

