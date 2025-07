'Dagli Appennini alle Ande', la storia di Marco raccontata dallo Studio Ghibli ai piedi della Lanterna di Genova

I vicoli del centro storico, la zona di Sottoripa e del Porto, fino all'inconfondbiile Lanterna.

Tutti gli indizi - nemmeno troppo criptici - portano a Genova, 'animatizzata' nel 1976 dallo studio giapponese Nippon Animation per ambientare la serie televisiva Haha o tazunete sanzen ri, conosciuta in Europa come Marco - Dagli Appennini alle Ande.

Il protagonista della storia - raccontata in 52 episodi - è Marco Rossi, genovese di 10 anni, che vive nella Genova di fine '800, in piena fase migratoria degli italiani verso l'America. Ed è proprio in direzione del Nuovo Continente che si dirigerà il piccolo Marco, alla ricerca della madre Anna, costretta ad emigrare in Argentina a causa dei problemi economici della famiglia Rossi. Un viaggio che dagli Appennini italiani lo porterà fino alle Ande del SudAmerica.

Essendo di origine nipponica, la serie tv si colloca nella categoria degli anime giapponesi: la regia è affidata a Isao Takahata mentre i disegni sono frutto del maestro Hayao Miyazaki, coloro che nel 1985 saranno tra i principali fondatori del celebre Studio Ghibli. Di fatto, Marco - Dagli Appennini alle Ande puo' essere considerata un prototipo dei contenuti prodotti dallo studio giapponese, che consegno' al mondo dell'animazione cinematografica capolavori come Il mio vicino Totoro, La città Incantata, Porco Rosso e Il Castello Errante di Howl, solamente per fare degli esempi.

Allarme Spoiler - Alla fine del suo viaggio e di mille peripezie, Marco e sua madre Anna si ricongiungeranno per poi tornare a casa - il titolo dell'ultimo episodio è infatti 'Ritorno a Genova'. La città ligure è l'alfa e l'omega della fortunata serie animata giapponese, che teletrasporta nel mondo dell'audio-visivo una vicenda raccontata nel libro 'Cuore' di Edmondo De Amicis. Scrittore, tra l'altro, nato ad Oneglia e morto a Bordighera, nella provincia di Imperia

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.