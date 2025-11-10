Attualità

Da Tutor a Velox: cosa cambia con le nuove disposizioni del Comune per la viabilità

di Luca Pandimiglio

I cittadini fanno sentire la loro voce a Telenord, temendo una misura diretta a inasprire le sanzioni

Un approfondimento dedicato ai nuovi provvedimenti sulla sicurezza stradale e sulla gestione del traffico cittadino.

In collegamento dal territorio Luca Pandimiglio, che raccoglie le voci e le opinioni dei cittadini sulle novità introdotte dal Comune.

