Da Genova parte la nave di Music for Peace con aiuti umanitari per Gaza: appello per il sostegno e la trasparenza

Music for Peace annuncia la partenza, prevista per il 24 ottobre dal porto di Genova, di una nave con dodici container di aiuti umanitari destinati alla Striscia di Gaza. La nave farà scalo ad Aqaba, in Giordania, da dove inizieranno le operazioni di scarico e il coordinamento logistico per il trasporto finale verso Gaza.





Nonostante l’importante carico, l’organizzazione segnala di non aver ancora ricevuto alcuna documentazione ufficiale né il pre-clearance dalle autorità italiane o dai contatti della Farnesina. Music for Peace sottolinea l’urgenza di non procrastinare ulteriormente la spedizione, invitando la cittadinanza, i donatori e tutti coloro che hanno sostenuto il progetto a farsi sentire con le istituzioni italiane per ottenere chiarezza sul destino del convoglio.





Per rafforzare questo appello, venerdì 24 ottobre è organizzata una manifestazione con ritrovo alle 19:00 presso la sede di Music for Peace, seguita da un corteo che si concluderà in Piazza Caricamento. Tra gli interventi previsti ci saranno rappresentanti di spicco come Stefano Rebora, Presidente di Music for Peace, Mona Abuamara, Ambasciatrice di Palestina, Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla, e Benedetta Scuderi, europarlamentare e attivista della stessa flotta.





L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione dei media e della società civile sulla necessità di mantenere viva la solidarietà e garantire che gli aiuti raccolti con tanto impegno non rimangano bloccati o dimenticati.





Music for Peace invita quindi giornalisti e cittadini a partecipare attivamente, dando voce e visibilità a questa importante causa umanitaria.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.