Genoa

Da Genova al Genoa: De Rossi venne esonerato dalla Roma dopo un pari coi rossoblu. Con la viola non sarà in panchina.          

di Giovanni Porcella

33 sec
Gemacht.it

A volte ritornano.  il caso del neo allenatore del Genoa Daniele De Rossi che il 15 settembre del 2024 era seduto in panca a Marassi con i suoi giallorossi. Il match sembrava in cassaforte ma un gol nel recupero del Genoa porto’ all'1-1 finale e costo’ l’esonero a DDR. Fu l’ultima panchina al Ferraris visto che fu esonerato da Friedkin. In quell'occasione però il mister fu espulso per proteste e successivamente squalificato. E quella squalifica De Rossi non l’ha mai scontata. Ironia della sorte la sconterà domenica con la Fiorentina e per questo in panchina ci saranno ancora Criscito e Murgita.

Tags:

derossi Fiorentina criscito murgita genoa seriea

