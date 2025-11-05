Da Genova al Genoa: De Rossi venne esonerato dalla Roma dopo un pari coi rossoblu. Con la viola non sarà in panchina.
di Giovanni Porcella
A volte ritornano. il caso del neo allenatore del Genoa Daniele De Rossi che il 15 settembre del 2024 era seduto in panca a Marassi con i suoi giallorossi. Il match sembrava in cassaforte ma un gol nel recupero del Genoa porto’ all'1-1 finale e costo’ l’esonero a DDR. Fu l’ultima panchina al Ferraris visto che fu esonerato da Friedkin. In quell'occasione però il mister fu espulso per proteste e successivamente squalificato. E quella squalifica De Rossi non l’ha mai scontata. Ironia della sorte la sconterà domenica con la Fiorentina e per questo in panchina ci saranno ancora Criscito e Murgita.
