Da Colombo a Simeone fino a Ngonge, tanti i nomi per l’attacco del Genoa

La ricerca di un bomber sicuro è chiaro che per ora è la priorità per la squadra di Vieira che cerca di impostare con la dirigenza un Grifone competitivo.

La’ davanti non c’è più Pinamonti, mentre Vitinha dovrà dimostrare il suo valore col Grifone che ci punta. Ma non sono pochi i nomi caldi per la parte offensiva.

C’è Lorenzo Colombo del Milan che però non scalda i cuori dei tifosi che continuano ad abbonarsi. Così il sogno è il ritorno di Simeone del Napoli, per cui il Genoa sta parlando con gli azzurri per una non facile operazione che se andasse in porto prevederebbe anche l’arrivo di Ngonge al Grifo, mentre De Winter andrebbe alla corte di Conte.

Giunge pure dalla Romania (già peraltro uscita) l’idea Man che lascerà il Parma. Sorprende che per Man ci sia l’interesse del Rapid Bucarest, l’altro club controllato da Sucu.

Infine dopo la cessione di Anahor all’Atalanta si aprono invece i possibili ritorni di Cornet del West Ham (il suo ingaggio però è alto per i rossoblu) e quello di Miretti dalla Juve che per il momento non sembra affatto certo di restare a Torino.

