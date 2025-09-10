Da Carige a Bper tre anni dopo, l'economista Albisetti a Telenord: "Operazione riuscita in un mondo che cambia"

Nelle ore in cui va in porto l'Opas di MPS su Mediobanca, Genova riflette sulle conseguenze anche simboliche dell'incorporazione di Carige in BPER, operazione condotta tre anni fa dal banchiere sampierdarenese Piero Luigi Montani, già ad dell'istituto genovese e poi passato a guidare la banca modenese.

L'operazione ha posto fine brillantemente alla lunga crisi in cui era finita Carige, al prezzo della trasformazione onomastica. Secondo l'economista Roberto Albisetti, si tratta di un fatto ormai normale nell'evoluzione internazionale dell'industria del credito, "dalle conseguente importanti per l'economia genovese e ligure".

