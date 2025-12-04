d’Amico International Shipping S.A. conclude due nuovi contratti time-charter a noli profittevoli

d’Amico International Shipping S.A. (Borsa Italiana: DIS.MI) (la “Società” o “DIS”), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa d’Amico Tankers D.A.C. (Irlanda) (“d’Amico Tankers”), ha recentemente sottoscritto due nuovi contratti di time-charter con una controparte di primaria importanza.

I contratti riguardano una nave Eco-MR1 e una Eco-MR2, entrambe fissate a noli giornalieri estremamente profittevoli. La Eco-MR1 è stata noleggiata per un periodo minimo di 23 mesi e massimo di 25 mesi, mentre la Eco-MR2, per un minimo di 23 mesi e un massimo di 26 mesi. A seguito della conclusione dei suddetti contratti di time-charter, DIS stima di avere la seguente copertura con contratti a tariffa fissa:

– Q4 2025: 57% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 23.384/giorno

– FY 2026: 42% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 23.256/giorno

– FY 2027: 16% dei giorni nave di DIS fissati a un nolo medio TCE di circa US$ 22.214/giorno

Carlos di Mottola, Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: “Sono lieto di annunciare la conclusione di questi due contratti di time-charter, entrambi per periodi di circa due anni, con una controparte di primaria importanza a noli estremamente profittevoli, a testimonianza dei solidi fondamentali del nostro settore. La copertura garantita da questi nuovi contratti è in linea con la nostra attuale strategia commerciale, che mira a gestire il rischio di mercato attraverso un bilanciato mix di esposizione spot e contratti di time-charter.”

