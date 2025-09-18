Cuscus e trenette al pesto: al CEP torna la festa del dialogo tra culture

Sabato 20 settembre, a partire dalle 19:30, l’Area Pianacci del quartiere genovese del CEP (Centro Edilizia Popolare) accoglierà una nuova edizione di uno degli appuntamenti più simbolici e partecipati della zona ponente: “CEP, ovvero: Cuscus E Pesto”, una serata all’insegna della condivisione, dell’intercultura e del gusto. Saranno presenti, tra gli altri, gli Assessori Comunali Emilio Robotti, Cristina Lodi e Giacomo Montanari, il Presidente del Municipio VII Ponente Matteo Frulio e per il mondo culturale islamico Hamza Piccardo e Salah Husein.

L’evento – nato nel 2006 da un’idea del Circolo ARCI Pianacci – torna con un’edizione speciale che celebra un traguardo importante: i dieci anni dalla partecipazione dell’iniziativa all’EXPO di Milano 2015, dove fu presentata nel Padiglione Italia come esempio virtuoso di integrazione sociale attraverso il cibo.

La formula resta quella vincente di sempre: ai partecipanti verrà offerto gratuitamente un piatto che unisce due tradizioni culinarie apparentemente distanti ma profondamente legate al territorio: da un lato le trenette al pesto, simbolo della cucina ligure, dall’altro il cuscus, piatto della tradizione araba molto diffuso tra le famiglie di origine nordafricana che vivono nel quartiere. Le porzioni – diverse centinaia – saranno servite fino a esaurimento.

Accanto alla degustazione, la serata proporrà anche racconti, immagini e testimonianze per ripercorrere la storia di questo progetto che, come racconta Carlo Besana, ideatore dell’iniziativa e oggi presidente onorario del Circolo Pianacci, "è nato per favorire un momento di incontro reale tra due comunità residenti nello stesso territorio ma spesso distanti".

"All’epoca – ricorda Besana – molti residenti del quartiere non avevano mai assaggiato il cuscus, così come le trenette al pesto erano quasi sconosciute nelle famiglie arabe. Il successo della prima edizione ci spinse a ripeterla per sette anni consecutivi, fino al riconoscimento ufficiale all’EXPO 2015, dove siamo stati invitati a portare la nostra esperienza".

L’edizione 2025 è realizzata in collaborazione con donne di origine araba residenti nel quartiere (foto gentilmente concessa da Giorgio Scarfì) e con il supporto di realtà locali come Misericordia Ponente Soccorso, l’azienda Il Pesto di Pra’, PSA Genova Pra’, la Pro Loco di Pra’, il Servizio Educativo Adulti dell’ATS 34, e con il patrocinio del Municipio VII Ponente.

“CEP, ovvero: Cuscus E Pesto” si conferma così non solo come un evento gastronomico, ma come una vera e propria occasione di riflessione su integrazione, convivenza e identità territoriale, capace di trasformare un semplice piatto condiviso in un potente simbolo di comunità.

