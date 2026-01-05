CTM Cagliari, linee 3 e M dal 7 gennaio avranno un servizio completamente elettrico

A partire dal 7 gennaio 2026 sulle linee 3 e M viaggeranno esclusivamente bus elettrici, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso di transizione ecologica del trasporto pubblico locale.

Grazie ai finanziamenti del PNRR, entrano in servizio i nuovi autobus Solaris Urbino elettrici, equipaggiati con sistemi di ricarica tradizionale e con pantografo. I mezzi sono dotati di tecnologie di ultima generazione: sistemi audiovisivi avanzati, sensori intelligenti e telecamere per il monitoraggio della sicurezza e della qualità del servizio.

“L’elettrificazione completa delle linee 3 e M contribuisce alla riduzione delle emissioni inquinanti e al miglioramento della qualità dell’aria, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di sostenibilità ambientale”, dichiara il Presidente di CTM Fabrizio Rodin, “Le linee 1, 3 e M sono linee portanti, molto lunghe che collegano Cagliari e Monserrato.”

Sono stati anche rimodulati gli orari del servizio per Quartu Sant’Elena.

“Abbiamo accolto le richieste dell’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena”, ha precisato il Presidente Rodin, “prevedendo il posticipo delle ultime corse per rispondere in maniera più efficace alle necessità di mobilità dei cittadini”.

