Crollo al Galata: ventidue anni dopo, Genova ricorda Albert Kolgjegja

Domani, sabato 8 novembre, il Galata Museo del Mare commemora il 22° anniversario del tragico crollo dell’ala Est, avvenuto nel 2003 durante i lavori di costruzione. L’incidente causò la morte di Albert Kolgjegja, giovane operaio albanese, e il ferimento di cinque colleghi.

Alle 18.00 nell’atrio del museo, il Direttore Pierangelo Campodonico, il Presidente Marco Ansaldo, rappresentanti del Comune e del Consolato albanese deporranno un mazzo di fiori sotto la targa commemorativa, seguito da un minuto di silenzio. All’evento parteciperanno familiari, la comunità albanese e il personale del museo, rinnovando l’impegno contro gli incidenti sul lavoro e onorando la memoria delle vittime.

