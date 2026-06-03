Crociere: Luigi Merlo nuovo direttore generale di Ctl Maritime Italia, società del gruppo MSC

Luigi Merlo ha assunto l'incarico di direttore generale di Ctl Maritime Italia, controllata italiana della nuova società del gruppo MSC specializzata nella realizzazione e nella gestione di terminal crocieristici e destinazioni turistiche a livello globale (CTL Maritime Sàrl).

Nel suo nuovo ruolo, Luigi Merlo contribuirà sia al coordinamento delle attività di gestione e sviluppo dei numerosi terminal già operativi in Italia, sia alla valutazione di nuovi potenziali investimenti.

Contestualmente Nicola Centrone, già responsabile Affari istituzionali centrali e legislativi di Fincantieri, è subentrato a Merlo quale direttore delle Politiche marittime e Affari governativi per il gruppo in Italia.

"La duplice nomina rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza e delle attività del gruppo in Italia, un Paese che continua ad avere un ruolo centrale nella nostra strategia di sviluppo - commenta il presidente esecutivo della Divisione Crociere del Gruppo Msc Pierfrancesco Vago - Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Luigi per la professionalità, la dedizione e il prezioso contributo offerto nel corso degli anni. Grazie al suo lavoro, il gruppo ha consolidato relazioni istituzionali solide e autorevoli, fondamentali per accompagnare la nostra crescita nel Paese. A lui vanno i miei più sentiti auguri per questo nuovo e importante incarico, che saprà certamente svolgere con la competenza e la visione che lo hanno sempre contraddistinto. Sono inoltre particolarmente lieto di accogliere Nicola nella famiglia Msc. La sua esperienza pluriennale già maturata, unita alla profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e industriali italiane, rappresenterà un valore importante per sostenere i nostri progetti futuri e rafforzare ulteriormente il dialogo con il sistema Paese. A lui rivolgo un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro".

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