Croce Bianca genovese presenta a Telenord il telesoccorso: un pulsante per sentirsi al sicuro
di Katia Gangale - Luca Pandimiglio
Servizio pensato per garantire sicurezza e assistenza immediata a persone sole, anziane o fragili
Un piccolo dispositivo che può fare una grande differenza. La Croce Bianca Genovese presenta a Telenord il nuovo servizio di telesoccorso, pensato per garantire sicurezza e assistenza immediata a persone sole, anziane o fragili. Un semplice pulsante permette di entrare in contatto diretto con la centrale operativa, attiva 24 ore su 24.
In studio con Katia Gangale, il presidente Walter Carrubba illustra il progetto e il suo valore sociale; in collegamento con Luca Pandimiglio, il responsabile della comunicazione Federico Ursi spiega come funziona il servizio e quali benefici potrà portare alla comunità.
