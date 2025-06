Critical Mass a Genova: un weekend di libertà e sostenibilità sulle due ruote

Genova si è trasformata, per un intero weekend, in una grande pista urbana a cielo aperto: è arrivata in città la Critical Mass, il movimento spontaneo che unisce ciclisti, skater, pattinatori e appassionati della mobilità leggera in un’unica, pacifica “massa critica”. Una festa su ruote che ha attraversato il capoluogo ligure all’insegna della sostenibilità, della condivisione e della libertà di movimento.

Un’invasione pacifica che cambia la prospettiva urbana - Nata negli anni ’90 a San Francisco, la Critical Mass si è diffusa in tutto il mondo come forma di protesta creativa e visibile: non è un corteo organizzato, né una manifestazione tradizionale. È un raduno spontaneo, libero e aperto a chiunque voglia riprendersi lo spazio pubblico in modo sostenibile, dimostrando che anche chi si muove senza motore ha diritto a strade sicure.

A Genova, l’iniziativa è ormai una realtà consolidata: da oltre due anni, una volta al mese, le biciclette colorano il traffico e irrompono con il suono dei loro campanelli.

Musica, campanelli, risate e pedalate - La Critical Mass genovese ha dimostrato che una mobilità diversa non solo è possibile, ma anche desiderabile. Tra le salite e le discese della città, i partecipanti hanno portato un messaggio chiaro: la bicicletta non è solo svago, è un diritto.

Sicurezza e sostenibilità - Rivendicare spazi adeguati per chi si muove senza inquinare, chiedere strade più sicure e inclusive, creare comunità: è questo lo spirito della Critical Mass. E Genova, con la sua conformazione verticale, si è rivelata il palcoscenico perfetto per una nuova idea di città.

Il prossimo appuntamento? - La Critical Mass tornerà presto, come ogni mese, a disegnare nuove rotte urbane sulle due ruote. Nessun biglietto, nessuna iscrizione: basta una bici, un po’ di entusiasmo e la voglia di pedalare insieme.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.