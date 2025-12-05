Cristoforo Colombo e il Mondo Altro, percorso al MuMa: a Telenord il presidente Marco Ansaldo illustra l'iniziativa

Al Galata Museo del Mare prende vita un nuovo percorso dedicato a Cristoforo Colombo e al rapporto tra il navigatore genovese e il cosiddetto “Mondo Altro”, un viaggio espositivo che approfondisce contesti, interpretazioni storiche e significati culturali legati alle sue esplorazioni. Un’iniziativa pensata per offrire al pubblico uno sguardo più ampio e critico sulla figura di Colombo e sul suo impatto globale. Il nostro Simone Galdi ha intervistato il presidente del MuMa, Marco Ansaldo, che ha illustrato le ragioni del progetto e gli obiettivi del nuovo allestimento.

