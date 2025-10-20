Genoa

Crisi Genoa, Ottolini: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per uscirne”

"Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci"

Il direttore sportivo del club rossoblu Marco Ottolini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari col Parma: “È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra. Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci”.

Il malumore dei nostri tifosi a fine partita? “E’ legittimo e questi fischi ci devono spronare a fare meglio.  Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo".

