Crisi Genoa, Ottolini: “Dobbiamo lavorare tutti insieme per uscirne”

Il direttore sportivo del club rossoblu Marco Ottolini ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari col Parma: “È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra. Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio. Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci”.

Il malumore dei nostri tifosi a fine partita? “E’ legittimo e questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.