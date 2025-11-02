Crisi Genoa, Murgita: “Col Sassuolo match importante, sono fiducioso”. Criscito: “La squadra ha voglia di reagire”
di Giovanni Porcella
La coppia rossoblu Murgita-Criscito si è messa a disposizione del club dopo l’esonero di Vieira. Tren’anni di Grifone per due simboli del Genoa. Murgita è chiaro: “Il club ci ha dato fiducia per questa partita ed è un onore e si che i ragazzi daranno il Massimo”. Criscito si allinea: “Questa squadra deve resettate e cambiare pagina. Abbiano chiesto ai giocatori di andare in campo liberi. Qui i leader ci sono. Giocatori come Vasquez, Sabelli, Thorsby, Frendrup e Manovskiy non hanno bisogno di aggettivi, così come c’è qualità e abbiamo visto che tutti si sono messi a disposizione, una risposta positiva”. Lunedì sera a Reggio col Sassuolo tocca a loro guidare il Grifo e loro sentono questo compito. Criscito è onesto: “Non avrò il tempo di emozionarmi dopo 10 anni da calciatore e tre come allenatore delle giovanili”. Ora tocca a loro e se il match andrà bene si giocheranno le loro carte. Intanto però impazza il toto mister con Vanoli e De Rossi in pole, oltre a nomi stranieri.
