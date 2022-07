Crisi di governo, Rixi: "Da Draghi serviva più moderazione con chi manifesta"

di Edoardo Cozza

Il parlamentare della Lega nel giorno delle comunicazioni e del voto di fiducia al Senato: "Noi compatti, per il futuro del governo serve chiedere ad altri"

"Draghi doveva usare toni più moderati"nei confronti delle manifestazioni dei lavoratori. Edorardo Rixi, deputato della Lega, conversando con i giornalisti al Senato è molto critico sull'intervento del premier a Palazzo Madama. "In un discorso così alto dire che i lavoratori o le manifestazioni sono un problema per il Paese. Il problema è la crisi economica che peggiorerà in autunno", insiste il leghista.

"La Lega è compatta senza se e senza ma, ma sul governo bisogna chiedere agli altri. Del resto il Signore ci ha dato ancora 48 ore". Lo ha riferito successivamente sempre il deputato della Lega, Edoardo Rixi, al termine della riunione del suo partito con il segretario Matteo Salvini dopo le comunicazioni del premier Draghi al Senato.