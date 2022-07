Crisi di governo, Molinari (Lega): "Non siamo disposti ad andare avanti con Draghi se ci sarà il Mov5s"

di Giorgia Fabiocchi

"Non vogliamo neanche le provocazioni del Pd o le politiche fallimentari, come quelle dei ministri Lamorgese e Speranza"

La Lega di Matteo Salvini scioglie gli induci e conferma quello che già nei giorni scorsi aveva annunciato, "sì al governo Draghi, no alla presenza del Movimento Cinque Stelle". Lo ha affermato, a meno di 24 ore dalla giornata decisiva, il capogruppo del Carroccio alla Camera Riccardo Molinari: "La Lega conferma che non è disponibile ad andare avanti in questa esperienza di governo con il Mov5s perché, come ha dichiarato il premier Draghi, i grillini con il loro atteggiamento hanno mancato di responsbilità e hanno rotto il vincolo che ha creato il governo di unità nazionale. Servono risposte celeri al Paese sui temi economici e sociali, quindi non vogliamo neanche le provocazioni del Pd o le politiche fallimentari, come quelle dei ministri Lamorgese e Speranza".