Crisi di governo, la replica di Draghi: "Adesso tocca a voi votarmi la fiducia"

di Redazione

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in sede di replica al Senato

"La mia sarà una replica breve: per primo ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto l'operato del governo con lealtà e partecipazione.

Il secondo punto è un'osservazione a proposito di alcune parole che avrebbero messo addirittura in discussione la natura della nostra democrazia, come se non fosse parlamentare mentre lo è e io la rispetto e mi riconosco".

"Il sostegno che ho visto nel paese", "mi ha indotto a riproporre un patto di coalizione e sottoporlo a vostro voto, voi decidete. Niente richieste di pieni poteri". Lo dice il premier Mario Draghi nella replica al Senato.

"Chiedo che sia posta la fiducia sulla risoluzione presentata da senatore Casini". In seguito alla apposizione della questione di fiducia dal parte del governo alla risoluzione Casini, la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha sospeso la seduta e convocato la conferenza dei capigruppo.