Crisi Amt, le associazioni dei consumatori: “Serve un’unica azienda ferro-Tpl”
di M.C.
Le sigle liguri chiedono un tavolo con Comune, Regione, sindacati e Trenitalia per integrare trasporto pubblico locale e ferroviario
Le principali associazioni dei consumatori liguri intervengono sulla crisi di Amt Genova proponendo la creazione di una grande azienda unica che unisca trasporto pubblico locale e servizio ferroviario regionale. Un progetto che, nelle intenzioni, dovrebbe garantire una mobilità più sostenibile, integrata ed efficiente per Genova e per l’intera Liguria.
La proposta – “Bene l’incontro tra la sindaca Silvia Salis, il vicesindaco Alessandro Terrile e i sindacati, ma non basta”, sottolineano le sigle. La soluzione, secondo le associazioni, non può limitarsi a un intervento interno ad Amt ma deve passare da un patto strategico che coinvolga Comune, Città Metropolitana, Regione, Trenitalia, lavoratori e utenti.
Integrazione – L’idea è quella di puntare su una strategia integrata basata sulla bigliettazione elettronica e sulla connessione modale e oraria tra autobus e ferrovia. Un sistema che, spiegano i promotori, risponderebbe alle crescenti esigenze di mobilità del nord-ovest e permetterebbe di affrontare in modo strutturale i problemi di sostenibilità economica e tariffaria.
Il contesto – Le associazioni sottolineano che la crisi del trasporto pubblico locale non riguarda solo Genova, ma anche le altre province liguri, accomunate da difficoltà gestionali e finanziarie. Per questo motivo, rilanciano la proposta già sostenuta durante le campagne elettorali del 2024 per un patto regionale sul Tpl e il ferro.
L’appello – “Chiediamo che la sindaca e il presidente della Regione convochino al più presto un tavolo del trasporto pubblico – scrivono – per una riforma radicale che assicuri mobilità sostenibile, integrata ed efficiente in tutta la Liguria”.
Le firme – Il documento è stato sottoscritto da Assoutenti, Adiconsum, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons, Federconsumatori, Lega Consumatori e Sportello del Consumatore.
