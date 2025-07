Crisi Amt, Italia Viva: “Eredità disastrosa, pieno sostegno alla giunta Salis”

Italia Viva Liguria interviene sulla delicata situazione in cui versa AMT, l’azienda di trasporto pubblico locale, parlando apertamente di una “eredità disastrosa” lasciata alla nuova amministrazione comunale.

“Sta emergendo un quadro estremamente preoccupante – dichiara Eugenio Musso (nella foto), presidente di Italia Viva Liguria – che smentisce le rassicurazioni ricevute in passato sullo stato dei conti dell’azienda, oggi rivelatesi infondate e prive di reale attendibilità.”

Italia Viva esprime pieno sostegno alla sindaca Marta Salis e alla sua giunta, che – secondo il partito – stanno affrontando con responsabilità una crisi profonda, avviando misure di risanamento e riorganizzazione dell’azienda.

“AMT è un’azienda strategica per i servizi ai cittadini e per la mobilità sostenibile della nostra città – conclude Musso – e ogni sforzo per rilanciarla va sostenuto con determinazione.”

Aggiunge Azione Genova: "La situazione critica in cui versa oggi AMT non stupisce Azione Genova. Già durante la scorsa amministrazione, la nostra capogruppo Cristina Lodi aveva posto con forza l’attenzione sul bilancio consuntivo 2023 dell' Azienda e sulla fragilità complessiva dei conti dell’azienda.

In occasione dell'approvazione del bilancio preventivo del Comune 2025, Azione ha votato contro, evidenziando il rischio concreto che l’instabilità di AMT potesse compromettere la tenuta del bilancio comunale. Avevamo anche chiesto la rimozione della presidente dell’azienda – all’epoca dirigente – che ha più volte evitato il confronto in aula, eludendo la necessaria trasparenza sui conti che non tornavano.

Oggi ci troviamo di fronte a un’eredità pesante lasciata alla nuova amministrazione, a cui va il nostro sostegno per affrontare questa fase complessa con senso di responsabilità. È in gioco la tenuta dei servizi pubblici e la sicurezza occupazionale di centinaia di lavoratori.

Azione Genova sarà al fianco della giunta e della sindaca e dell' azienda Amt per trovare soluzioni concrete e tutelare l’interesse della città. Condanniamo l’atteggiamento superficiale e dannoso della precedente amministrazione, che ha messo a rischio una delle aziende pubbliche più strategiche per Genova." - dichiarano Chiara Lastrico Segreteria Provinciale Azione – Genova e Marialuisa Centofanti- Consigliera Comunale Azione- Capogruppo lista Riformista

