Criminalità in aumento nelle grandi città: in crescita furti e reati di strada

I reati in Italia tornano a crescere, trainati dalla microcriminalità urbana. Secondo i dati del Viminale pubblicati dal Sole 24 Ore del Lunedì, nel 2024 sono stati denunciati 2,38 milioni di delitti, in aumento dell’1,7% rispetto al 2023 e del 3,4% rispetto al 2019. Il trend, iniziato dopo la pandemia, si consolida, pur restando sotto i livelli del 2014 (-15%). Nei primi sei mesi del 2025, tuttavia, i dati provvisori indicano una flessione del 4,9%.





I furti rappresentano quasi la metà delle denunce totali (44%) e superano quota un milione, con un incremento del 3% in un anno. Crescono in particolare i furti in abitazione (+4,9%), di autovetture (+2,3%), con strappo (+1,7%) e con destrezza (+0,6%). Aumenti anche per le rapine (+1,8%), i reati di droga (+3,9%), le violenze sessuali (+7,5%) e le lesioni dolose (+5,8%). In calo invece contrabbando (-38%), incendi (-5,3%) e truffe informatiche (-6,5%).





Le grandi aree metropolitane restano i principali epicentri della criminalità. Milano, Firenze e Roma guidano l’Indice della Criminalità 2024 del Sole 24 Ore, seguite da Bologna, Rimini e Torino. Quasi la metà dei reati (47,9%) avviene nelle 14 città metropolitane, una quota in crescita rispetto al decennio precedente.





Sul fronte dei responsabili, nel 2024 sono state denunciate o arrestate 828.714 persone (+4% sul 2023). Aumentano i minori coinvolti (+16%), che rappresentano un quarto degli autori di rapine in strada. Cresce anche la presenza di stranieri tra i denunciati o arrestati: 287.396 nel 2024, pari a oltre un terzo del totale, con incidenze superiori al 60% nei reati predatori.





Le province più sicure restano Oristano, Potenza, Benevento, Enna, Sondrio, Treviso e Pordenone, dove il numero di denunce per abitante si mantiene tra i più bassi del Paese.

