Crans-Montana, un pool di psicologi liguri in prima linea dopo la tragedia di Capodanno

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, un pool di psicologi dell’emergenza liguri è intervenuto in Svizzera per fornire supporto alle persone colpite dal dramma, in particolare giovani sopravvissuti, familiari delle vittime, feriti e dispersi. L’intervento è stato attivato su richiesta della Protezione civile e si inserisce nel sistema di risposta alle maxi-emergenze.

Intervento psicologico – L’operazione è coordinata da professionisti liguri della Sipem Sos, la Società italiana di psicologia dell’emergenza, impegnati da anni nella gestione delle conseguenze psicologiche dei grandi disastri. Il gruppo opera all’interno del centro congressi di Crans-Montana, individuato come punto di accoglienza per familiari e persone direttamente coinvolte.

Contesto operativo – Il team lavora in raccordo con le autorità locali svizzere e con i funzionari del Dipartimento nazionale di Protezione civile italiano. L’obiettivo è offrire ascolto, contenimento emotivo e prime forme di sostegno psicologico a chi si trova ad affrontare un trauma improvviso e di grande impatto.

Giovani coinvolti – Uno degli aspetti più delicati dell’emergenza riguarda l’età delle vittime e dei sopravvissuti, in gran parte giovani. Questo elemento rende particolarmente complesso il lavoro degli psicologi, chiamati a intervenire in situazioni di shock, disorientamento e forte stress emotivo di ragazzi che hanno vissuto l'inferno.

Esperienza consolidata – La presenza della Sipem Sos a Crans-Montana si inserisce in una lunga esperienza maturata in contesti di emergenza nazionali e internazionali, dai grandi crolli infrastrutturali ai terremoti, fino alle tragedie collettive che hanno segnato profondamente intere comunità.

Comunità locale – Accanto all’intervento specialistico, la comunità locale sta mostrando una forte capacità di coesione e supporto, elemento fondamentale nel percorso di elaborazione del trauma.

