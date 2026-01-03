Crans-Montana: salgono a 14 i feriti italiani, ancora 6 i dispersi tra cui il sedicenne genovese

Sale a 14 il numero dei feriti italiani nell’incendio del Constellation a Crans-Montana, uno in più rispetto al dato precedente, mentre restano sei i dispersi. Tra questi risulta ancora irreperibile Emanuele Galeppini, il 16enne genovese campione di golf. Lo ha riferito oggi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.





Il bilancio complessivo della tragedia, aggiornato in mattinata dalle autorità elvetiche, è di 121 feriti, di cui cinque non ancora identificati, e di 40 deceduti, quattro dei quali già identificati e restituiti alle famiglie.





"Le procedure di identificazione proseguiranno e si concluderanno in gran parte tra oggi e domani – ha spiegato il diplomatico – mentre per alcune vittime saranno necessari tempi più lunghi", ha aggiunto Cornado.

