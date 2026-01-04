Crans-Montana, Regione Liguria: "Annullato il trasferimento a Genova della donna ferita"
di R.C.
"Secondo Cross non ci sono le condizioni per procedere"
"Regione Liguria segue con la massima attenzione l'evoluzione delle condizioni della donna rimasta ferita nel grave incidente avvenuto a Crans-Montana che doveva arrivare al Villa Scassi. La Cross (Centrale Remota Operazioni Sanitarie), in raccordo con il Dipartimento nazionale della Protezione Civile, ha ritenuto che allo stato attuale non sussistono le condizioni per procedere al trasferimento a Genova" di una donna di 50 anni ferita nell'incendio. Lo si legge in una nota di Regione Liguria.
"La famiglia, qualora ne sussistessero le condizioni, potrebbe valutare un eventuale trasferimento tramite volo privato in un ospedale più vicino alla Svizzera - prosegue la nota -. Regione Liguria conferma la piena disponibilità e il massimo supporto del Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale Villa Scassi di Genova, pronto a garantire accoglienza, presa in carico e supporto terapeutico specialistico, incluso l'invio urgente del farmaco necessario per il trattamento delle ustioni nelle prime ore successive al trauma".
