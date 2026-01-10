Crans-Montana: l'autopsia di Emanuele Galeppini il 20 gennaio a Genova

La pm Silvia Saracino, che ha aperto un fascicolo su delega dei colleghi di Roma per la morte di Emanuele Galeppini, il ragazzo genovese di 16 anni, campione di golf, morto nella strage di Crans-Montana la notte di Capodanno, darà incarico al professore universitario Francesco Ventura di eseguire l'autopsia. L'incarico verrà formalizzato il 19 gennaio e lo stesso giorno sarà eseguita una tac sul corpo del ragazzo per accertare la presenza di lesioni da schiacciamento. Il 20 gennaio verrà eseguito l'esame vero e proprio.

L'esame medico legale servirà a capire le cause della morte del giovane e cioè se questa sia dovuta alle ustioni oppure alle esalazioni del fumo o altro. Da quanto emerge dalle carte in mano ai pm romani, che hanno aperto al momento una inchiesta a carico di ignoti, tre ragazzi sono stati trovati fuori dal locale Le Constellation, mentre gli altri 37 all'interno, la maggior parte sulle scale o lì vicino. Forse Galeppini potrebbe essere uno dei tre trovato in strada. Il corpo a un primo esame non presentava ustioni ma qualche escoriazione ed ecchimosi, segno che forse potrebbe essere stato travolto da qualcuno nella fuga. Per questo l'ipotesi è che possa essere morto per le esalazioni del fumo o per altre cause ma non per le ustioni.

Non è escluso che la Procura di Roma possa nel frattempo iscrivere nel registro degli indagati i nomi dei coniugi titolari del locale per potere consentire al loro consulente di partecipare alle autopsie (che verranno eseguite, oltre che a Genova, anche a Roma, Milano e Bologna).

