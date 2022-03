Covid, vaccini: in Liguria l'83,7 per cento ha completato il ciclo

di Redazione

Al numero va aggiunto un 1,4 con unica dose. Nuovi casi in diminuzione del 17,2 per cento. Sopra la soglia i posti letto ordinari, sotto le terapie intensive

La popolazione ligure che ha completato il ciclo vaccinale è pari all'83,7% (media Italia 83,4%) a cui aggiungere un ulteriore 1,4% (media Italia 2,1%) solo con prima dose.

Il tasso di copertura vaccinale con terza dose è dell' 81,9% (media Italia 83,9%). La popolazione dai 5 agli 11 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 23,6% (media Italia 31%) a cui aggiungere un ulteriore 5,3% (media Italia 5,9%) solo con prima dose.

Sono alcuni dati sulla pandemia per la settimana 23 febbraio - 1 marzo diffusi dalla Fondazione Gimbe. I nuovi casi sono in diminuzione del 17,2%. Si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (895) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-17,2%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione i posti letto in area medica (20%) mentre sono sotto soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva (7,7%) occupati da pazienti COVID-19.

L'elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana suddivisi per provincia: Genova 477, La Spezia 460, Savona 413, Imperia 330