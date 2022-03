Covid, le prime vaccinazioni con Novavax alla Sala Chiamata del Porto di Genova

di Guido Agosteo

Tra i vaccinati una coppia, Viviana e Guido: "Eravamo scettici, ci hanno convinto i nostri figli. Adesso rivedremo gli amici in completa sicurezza"

Prime vaccinazioni con Novavax in Liguria. Sono avvenute questa mattina nell'hub vaccinale della Sala Chiamata del Porto di Genova.

Tra i primi a ricevere la loro prima dose del nuovo vaccino a base proteica sono stati Viviana e Guido, lei 66 anni, lui 65.

"Mi sono convinta anche grazie al supporto dei miei figli, prima ero scettica verso i vaccini, ma con questo ho meno perplessità", spiega Viviana. Dello stesso avviso Guido che aggiunge: "Mi sono vaccinato per recuperare la mia socialità e rivedere gli amici in sicurezza".

Sono circa 100 le persone che si sono prenotate per la giornata di oggi per ricevere la prima dose del nuovo vaccino che sarà somministrato nei diversi hub attraverso linee dedicate. Le prenotazioni erano scattate ieri alle 12. In sei ore, dalle 12 alle 18 erano state 360 le persone che avevano scelto Novavax.

"Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati", ha detto il presidente della Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti