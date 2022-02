Vaccini anti-covid, in sei ore 360 prenotazioni per il Novavax

di Giorgia Fabiocchi

Ripartono le visite ai pazienti in ospedale e nelle rsa, mentre volge al termine la gratuità dei tamponi per le scuole

Oggi, in sei ore, dalle 12 alle 18 sono state prenotate 360 vaccinazioni con Novavax. A renderlo noto Il presidente della Liguria Giovanni Toti. "Sono partite, sul sito www.prenotavaccino.regione.liguria.it, le prenotazioni per la somministrazione della prima dose del vaccino proteico Novavax. Dalle ore 12 alle ore 18 le prenotazioni sono state 360. Mi auguro che questo vaccino possa finalmente convincere i liguri che ancora non si sono vaccinati, ricordando che in ogni caso oltre il 90% dei nostri concittadini è già stato vaccinato con almeno una dose. Nel frattempo continuano anche le somministrazioni delle terze dosi: il totale dei vaccinati con il booster corrisponde ai 2/3 dei residenti liguri over 12 e cioè 922.164 liguri su 1.383.420".

Considerato che la quarta ondata covid sta perdendo forza riprendono le visite ai pazienti in ospedale. Con una comunicazione ai direttori sanitari di enti e aziende sanitarie della Liguria, Alisa ha dato indicazione affinché si favorisca una graduale ripresa delle visite ai degenti in ospedale e nelle strutture residenziali che non sono mai mancate grazie a precauzioni e tecnologia. Intanto l'incidenza media settimanale è scesa a 490 casi ogni 100 mila abitanti. "Scade invece questa sera l'ordinanza per la gratuità dei tamponi nelle farmacie e nei laboratori convenzionati per il percorso scuola. Per i bambini e i ragazzi sarà comunque possibile effettuare gratuitamente i tamponi nei diversi hub pubblici regionali per accertare la positività, la guarigione e l'uscita dalla quarantena. Al di fuori dal percorso scuola resta in vigore invece fino al 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza, la gratuità per uscire dall'isolamento, con tamponi che possono essere effettuati anche in farmacia e nei laboratori convenzionati" prosegue la nota stampa.