Covid in Liguria, 774 nuovi casi ma le terapie intensive continuano a svuotarsi

di Marco Innocenti

Il numero dei positivi totali nella nostra regione scende sotto la soglia dei 15mila. Tre i decessi

Sono 774 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 7.263 tamponi effettuati di cui 2.316 molecolari e 4.947 antigenici rapidi. I nuovi casi sono stati registrati: 68 a Imperia, 107 a Savona, 472 a Genova (353 in Asl 3 e 119 in Asl 4), 124 alla Spezia e 3 non residenti in Liguria.

I guariti sono 1.243, dato questo che fa calare il numero dei positivi totali nella nostra regione di 472 unità: oggi infatti i contagiati in Liguria sono 14.678. Una discesa anche simbolica, visto che si torna sotto la soglia dei 15mila positivi totali, numeri che non si vedevano da inizio gennaio.

Cala ancora il numero degli ospedalizzati che oggi sono 370 (1 in meno rispetto a ieri), ma scende in modo decisamente più significativo il numero delle terapie intensive: 4 in meno rispetto alla giornata di ieri. Oggi infatti nei reparti ad alta intensità di cura ci sono 19 posti letto occupati. Tre i decessi, due donne e un uomo fra gli 83 e i 92 anni.