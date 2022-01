Covid, Toti: "In un mese oltre un milione di tamponi, così il sistema non regge"

di Redazione

La proposta del presidente della Liguria è quella di farli solo ai sintomatici e di rivedere le regole per la didattica a distanza

In Liguria dall'inizio di gennaio sono stati effettuati nelle Asl, in farmacie e nei laboratori 1 milione 282 mila 671 tamponi. "Questo, tenendo conto anche della gestione delle quarantene, vuole dire che a livello potenziale ogni ligure è ricorso a questo sistema di diagnostica per il covid. Il sistema non può più reggere questo tamponificio, è necessario cambiare le regole. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici, altrimenti non saremo travolti dai malati ma dalle carte e dai tamponi. Queste regole hanno bloccato il sistema che va rivisto a beneficio anche della scuola". Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

"Ormai la pandemia sta diventando più burocratica che reale, visto anche che la curva di questa quarta ondata sta iniziando a calare. I cittadini sono in balia delle regole che devono essere snellite - prosegue il presidente Toti -. Questo riguarda anche le scuole che devono tornare a funzionare nel modo più semplice possibile: i sintomatici stanno a casa quelli che stanno bene vanno a scuola, soprattutto se vaccinati. Non ha senso restringere ulteriormente le regole rispetto agli adulti e imporre così la Dad".