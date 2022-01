Covid in Liguria, diminuiscono positivi e ricoverati

di Giorgia Fabiocchi

Si registrano 9 decessi, di cui i più giovani sono due uomini di 63 anni, la più anziana invece è una donna di 95 anni

Sono 5.708 i nuovi positivi al covid-19 nella giornata odierna in Liguria, su 6.173 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 25.086 antigenici rapidi. I positivi sono così suddivisi per provincia: a Genova sono 3.149 (2.589 in Asl 3 e 560 in Asl 4), 981 a Savona, 889 ad Imperia, 667 a La Spezia. Sono 22 coloro non residenti in Regione. In Liguria sono 61.823 i positivi, esclusi guariti e deceduti.

Si registrano 9 decessi, di cui i più giovani sono due uomini di 63 anni, la più anziana invece è una donna di 95 anni. Tornano a scendere gli ospedalizzati, 783, 19 in meno rispetto al giorno precedente, di cui 40 persone sono ricoverate in terapia intensiva (25 non sono vaccinati e 15 sono vaccinati ma con comorbidità o patologie correlate al covid.

Sono 16.625 le dosi di vaccino anti-covid inoculate in Liguria oggi, su 3 milioni 158 mila 461 somministrate in Regione.