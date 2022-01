Genova, "Nonna, mi servono 15mila euro per curarmi dal covid": anziana consegna l'oro a un truffatore

di Marco Innocenti

Arrestato il 21enne polacco che aveva fatto credere all'anziana di essere il nipote e di aver bisogno dei soldi per comprare i medicinali in Svizzera

Si era appena fatto consegnare una pochette con mezzo chilo di oro, per un valore di oltre 15 mila euro, da un'anziana a cui aveva fatto credere che il nipote aveva bisogno di soldi per curarsi dal covid. Ma ad assistere allo scambio c'erano gli agenti della squadra mobile che hanno arrestato il truffatore. In manette è finito un ragazzo di 21 anni, polacco. Secondo gli inquirenti, il giovane potrebbe fare parte di un'organizzazione ben ramificata che avrebbe messo a segno decine di raggiri in Liguria ma anche in Lombardia e Piemonte.

Il colpo è andato in scena ieri, a Nervi. L'anziana, 93 anni, ha raccontato di avere ricevuto una telefonata dal nipote. "Nonna sono ricoverato per il covid - ha detto - ho bisogno di soldi perché bisogna comprare delle medicine molto costose in Svizzera". La donna ha messo insieme tutti i gioielli che aveva in casa ed è uscita per andare all'appuntamento. Gli investigatori però stavano già indagando sul truffatore e lo hanno seguito dal suo arrivo da Milano fino alla stazione Principe da dove prima ha fatto alcune telefonate e poi ha preso un taxi, un bus e un altro taxi per depistare eventuali forze dell'ordine.

Questo è solo l'ultimo di una serie di colpi messi a segno negli ultimi due mesi a Genova. A novembre una anziana aveva consegnato a un estraneo 229 mila euro, a dicembre un'altra aveva dato 50 mila euro in lingotti d'oro mentre un'altra ne ha consegnati 40 mila tra gioielli e contanti. Sempre a dicembre i carabinieri avevano arrestato un altro polacco, anche lui arrivato da Milano, che aveva truffato una donna.