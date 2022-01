Covid nelle scuole, Asl 3 attiva un call center dedicato per quarantene e segnalazioni

di Marco Innocenti

Basterà telefonare al numero verde 800 811 187 e scegliere l'opzione "1". Il servizio sarà attivo da giovedì 27 gennaio dalle 9 alle 15

Da domani, giovedì 27 gennaio, il numero verde Infocovid di Asl 3 raddoppia la sua funzionalità mettendo a disposizione delle famiglie un nuovo call center dedicato a quarantene scolastiche e provvedimenti. Componendo il numero verde 800 811 187 e digitando l'opzione “1” sarà possibile attivare un contatto diretto con un team di operatori dedicati che effettueranno una prima accoglienza telefonica e procederanno alla raccolta delle segnalazioni delle famiglie che richiedono un intervento specifico del Dipartimento di Prevenzione.

L'obiettivo è quello di portare a tempestiva risoluzione le criticità legate ai provvedimenti di quarantena del percorso scolastico per i genitori che abbiano i figli a casa senza riscontro. Nell'ambito della telefonata verranno raccolte le informazioni della scuola e del referente scolastico, il motivo della segnalazione e i riferimenti del genitore. I dati saranno quindi messi contestualmente a disposizione del Dipartimento di Prevenzione per verifica e risoluzione.

Un tentativo, quello messo in campo da domani da parte di Asl 3, di rispondere alle richieste che arrivano sia dalle scuole che dalle famiglie, come abbiamo avuto modo di descrivere anche ieri, quando nel cortile dell'Istituto Comprensivo di Teglia si sono riuniti i dirigenti scolastici delle scuole della Valpolcevera per sottolineare le difficoltà nella gestione delle pratiche di tracciamento, vista la mole di lavoro a cui sono sottoposti gli uffici del dipartimento di prevenzione, spesso incapaci di rispondere alle tante, troppe richieste che arrivano dal territorio.

Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì (escluso festivi) dalle ore 9 alle ore 15. Gli operatori adibiti a supporto e orientamento degli altri argomenti Covid correlati continuano regolarmente l’attività e sono raggiungibili digitando l'opzione “2” dello stesso numero telefonico.