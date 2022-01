Covid, stabile il numero dei positivi e in calo gli ospedalizzati

di Giorgia Fabiocchi

Sono 9 i decessi registrati nel bollettino odierno, la più giovane è una donna di 46 anni deceduta presso l'ospedale di Sanremo

Sono 5.388 i nuovi positivi al covid in Liguria nella giornata odierna (compresi guariti e deceduti) su 5.648 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 23.955 antigenici rapidi. I positivi in Regione sono così suddivisi: 3.018 a Genova, 2.467 in Asl 3 e 551 in Asl 4, 952 a Savona, 816 ad Imperia, 586 a La Spezia. 16 le persone positive al covid non residenti in Liguria. Sono 62.782 gli attuali positivi in Liguria, esclusi guariti e deceduti.

Nel bollettino odierno si registrano 9 decessi, tra cui la più giovane è una donna di 46 anni, presso l'ospedale di Sanremo, il più anziano è un uomo di 93 anni. Scende il numero degli ospedalizzati, 757, 26 in meno rispetto a ieri. 40 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 26 non sono vaccinati e 14 sono vaccinati ma con comorbidità o patologie covid correlate.

Nella giornata di oggi sono state somministrate 15.166 dosi di vaccino anti-covid, su un totale di 3 milioni 173 mila 846.