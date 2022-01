Covid, Pontali (Galliera): "Tra 10/15 giorni la pressione sugli ospedali rallenterà"

di Giorgia Fabiocchi

Il direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Galliera di Genova Emanuele Pontali, durante la trasmissione di Telenord 'Salute & Sanità', ha fatto il punto della situazione sulla quarta ondata di covid-19. "Rispetto all'ondata di casi che ci ha accompagnato in questi giorni si osserva una stabilizzazione rispetto al numero dei ricoverati, per cui il peso di questi ricoveri, sull'organizazione sanitaria - con l'indice Rt di riproduzione dei casi che sta rallentando - ci fa pensare che nel giro di 10/15 giorni la pressione sugli ospedale rallenti e si attenui. Si nota un ritardo tra la diminuzione del numero dei casi e quello che osserviamo negli ospedali, perché c'è un tempo fisiologico tra l'ammalarsi gravemente e il successivo passaggio in ospedale".

"Alla riduzione dei casi - ha spiegato Pontali - assisteremo ad una graduale riduzione dei ricoverati con un ritardo di due settimane. Al momento gli ospedali sono molto sotto stress perché il numero dei casi è alto, tante persone vengono dimesse ogni giorno ma tante altre vengono ricoverate con tampone positivo e necessitano di cure in ospedale".

Il direttore di Malattie infettive Pontali ha inoltre aggiunto: "Se il virus circola è a causa dei nostri comportamenti, l'arrivo di Omicron ha cambiato i piani e abbiamo capito che dovevamo fare delle scelte più rigidi e stringenti, non ci potevano essere vie di mezzo".