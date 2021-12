Covid: Liguria, aumentano nuovi casi, record test antigenici

di Redazione

Ancora un dato in aumento: i ricoveri oggi sono 483, 11 in più rispetto a ieri, di cui 39 persone in Intensiva (2 in più).

Sono 1.451 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 7729 tamponi molecolari

effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiunge il numeo record di 19.061 test antigenici rapidi.

Il maggior numero dei nuovi positivi si registra nel Genovese (630 compreso il Tigullio), seguito dall'Imperiese con 391 nuovi casi, lo Spezzino (265) e il savonese (158). 7 i nuovi casi non riconducibili alla residenza in Liguria.

Ancora un dato in aumento: i ricoveri oggi sono 483, 11 in più rispetto a ieri, di cui 39 persone in Intensiva (2 in più).

Di quest ultimi, 27 sono non vaccinati. In isolamento domiciliare ci sono, a oggi, 9.405 persone, 645 in più rispetto a ieri. Due i decessi segnalati: due donne di 83 e 87 anni, entrambe morte all'ospedale di Savona. Aumentano anche i soggetti in sorveglianza attiva, sono a oggi 8.105.

Le dosi di vaccino somministrate nelle ultime 24 ore sono 3,391. 417.774 le dosi aggiuntive. Le seconde dosi totali sono 1 mln 125.559.