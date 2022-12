Covid in Liguria, cluster con 14 pazienti all'ospedale San Paolo di Savona

Sono quattordici casi di positività al covid riscontrati nei giorni scorsi nel reparto di Medicina dell'ospedale San Paolo di Savona ma oggi "non è stata riscontrata alcuna nuova positività" e comunque non è stata effettuata alcuna conversione di aree ospedaliere in reparti covid. Così si legge nella nota di Asl2 Savonese emessa per aggiornare la situazione sul cluster dell'ospedale San Paolo di Savona, dove nel reparto di Medicina 2 sono stati riscontrati nei giorni scorsi 14 casi di pazienti postivi al Covid19. I casi positivi sono stati isolati nelle quattro "stanze bolla" allestite nei reparti dove i pazienti erano già ricoverati.

L'origine del cluster sarebbe imputabile a un paziente risultato positivo al covid durante il test di controllo effettuato cinque giorni dopo il ricovero mentre il primo tampone aveva dato esito negativo. "Nel corso della riunione tenuta oggi tra direzione medica di presidio ospedaliero e i dirigenti medici coinvolti - si legge nella nota di Asl2 - è emerso che in questo momento non si rende necessaria la conversione di alcuna area in reparto dedicato al contenimento dell'infezione da Covid. L'andamento delle infezioni da covid-19 è costantemente monitorata e lunedì si terrà un nuovo incontro per riesaminarla".