Covid in Liguria, calano i ricoveri ma crescono i decessi: 17 in quattro giorni

di Giorgia Fabiocchi

Sono 1.851 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 nella giornata odierna, a fronte di quasi 19 mila tamponi, in linea quindi con i giorni precedenti

Sono 1.851 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, a fronte di 3.958 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 14.761 antigenici rapidi. I positivi calano di 2.190 e sono così suddivisi in Regione: 1.042 a Genova (837 in Asl 3 e 205 in Asl 4), 289 ad Imperia, 261 a Savona e 249 a La Spezia. 10 coloro che non risiedono in Liguria.

Schizza il numero dei decessi, 17 in quattro giorni, il più giovane è un uomo di 71 anni e la più anziana una donna di 98 anni. Tornano a scendere gli ospedalizzati, 589, 30 in meno rispetto a ieri. In crescita invece le terapie intensive, 28 (4 in più rispetto al giorno precedente), di cui 16 persone non sono vaccinate e 12 sono vaccinate ma con comorbidità o patologie covid correlate.

Sono 6.135 le dosi di vaccino anti-covid inoculate in Liguria oggi, su 3 milioni 342 mila 774 somministrate in Regione dall'inizio della campagna di vaccinazione.